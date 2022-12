Les anciennes gloires pour reconstruire l'Allemagne

Le président de la DFB (Fédération allemande de football), Bernd Neuendorf, a annoncé ce mardi qu'un groupe d'ex-internationaux allemands sera chargé de relever la sélection en vue de l'Euro 2024.

Les anciens internationaux désignés pour cette mission sont Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn, Matthias Sammer, Rudi Völler et Olaf Mintzlaff. Ce conseil se devra de faire relever la tête à la sélection nationale allemande, et cela endéans une durée de 18 mois. En 2024, l'Euro sera en effet organisé en terres allemandes et une nouvelle désillusion serait un nouveau tremblement de terre.

Le footballl allemand traverse une grande crise. Championne du monde 2014, la Mannschaft vient d'enchaîner deux éliminations en phase de poules lors des deux dernières Coupes du monde. Malgré son échec cuisant cet hiver au Qatar, Hansi Flick a été confirmé en tant que sélectionneur national jusqu'au prochain Euro. Oliver Bierhoof, le manager, a quant à lui démissionné après l'élimination récente.