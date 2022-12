Encore une nouvelle piste pour le Bayern Munich

On le sait, le Bayern a un problème au poste de gardien de but.

Le Bayern Munich est à la recherche d'un successeur, temporaire ou non, à Manuel Neuer. Le gardien de but s'est cassé la jambe en faisant du ski et sera absent pour plusieurs mois. Le nom de Yann Sommer circule maintenant en Bavière.

C'est ce que rapporte la branche allemande de Sky Sports. Selon le média, le premier gardien de l'équipe nationale suisse est sérieusement dans le viseur du Bayer Munich si un accord n'est pas trouvé pour faire revenir Alexander Nübel, qui a été loué à l'AS Monaco.

Le contrat de Sommer au Borussia Mönchengladbach expire cet été, l'indemnité de transfert ne sera donc pas trop élevée. Sommer lui-même serait ouvert à un transfert au Bayern.

Outre Sommer, le Bayern a déjà été lié à Yassine Bounou. Le gardien de but de Séville devrait coûter environ 30 millions d'euros, selon Estadio Deportivo. Quoi qu'il en soit, le Bayern voudra attirer un gardien de but le plus rapidement possible. Actuellement, ils n'ont que Sven Ulreich et Johannes Schenk.