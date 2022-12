Les Bleus au complet, l'Argentine avec Di MAria : la finale est lancée

La finale est lancée par les deux sélectionneurs.

On le sait, les Bleus sont en proie à un virus depuis quelques jours et certains joueurs étaient tout simplement incertains. Mais Didier Deschamps et la France peut respirer : l'équipe est au complet.

Cela veut dire que Rabiot est de retour dans le onze de départ, tout comme Upamecano. Olivier Giroud, incertain, est bien sur le terrain.

Du côté de l'Argentin, Scaloni aligne Di Maria par rapport à la demi-finale. Il épaulera Alvarez et Messi en attaque.