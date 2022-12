Un avocat d'Oman prêt à débourser... 1 million de dollars pour la tunique noire de Lionel Messi !

Un avocat d'Oman veut acheter le bisht, habit arabe traditionnel porté par Lionel Messi lors de la remise de la Coupe du Monde 2022. Son offre ? 1 million de dollars !

Cet hiver, Lionel Messi est, à 35 ans, parvenu à remporter le seul trophée qui manquait à son palmarès : la Coupe du Monde. Lors de la remise du trophée, le joueur du Paris Saint-Germain a été revêtu du bisht, habit traditionnel arabe porté par les personnes notoires lors des événements importants.

Sur Twitter, un avocat et député d'Oman, Ahmed al-Barwani, y est allé d'une proposition surprenante. "Du Sultanat d'Oman, je vous félicite d'avoir remporté la Coupe du monde au Qatar. Le bisht est un symbole de chevalerie et de sagesse. Je vous en offre un million de dollars."

S'il parvient à acheter le bisht, Ahmed al-Barwani ne portera pas la robe lui-même. "Il sera exposé pour commémorer ce moment de fierté, et pour nous aider à le revivre, et aussi pour nous rappeler que nous pouvons tout faire", a-t-il déclaré au journal The National.