Eden Hazard pourrait être titularisé pour la reprise de la Liga

Son retour en forme semble se confirmer.

Dans le marasme de la Coupe du Monde de nos Diables, Eden Hazard s'était malgré tout illustré par quelques résurgences de son talent. Une bonne dynamique qui s'est prolongée pour son retour aux entraînements du Real Madrid. Il y a deux jours, le média espagnol AS rapportait que l'ancien capitaine belge avait fortement impressionné Carlo Ancelotti par sa volonté de revenir à son meilleur niveau.

La tendance semble se confirmer. Aujourd'hui, le même journal affirme même qu'Eden sera titularisé aux côtés de Marco Asensio et Karim Benzema ce vendredi en déplacement au Real Valladolid pour la reprise de la Liga. Encore sous contrat pendant un an et demi à Madrid, Eden n'a été titularisé qu'à une seule reprise en championnat depuis le début de saison.