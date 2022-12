Officiel : Le RWDM prête un joueur aux Francs Borains

En manque de temps de jeu chez les Molenbeekois, le milieu de terrain va aller accumuler des minutes en Nationale 1.

Sada Diallo est prêté par le RWDM aux Francs Borains. Peu utilisé en D1B par le club bruxellois, le box to box âgé de 20 ans va aller engranger du temps de jeu en Nationale 1 et aider les troupes d'Arnauld Mercier à remonter au classement.

"Mes points forts sont mon volume de jeu et ma faculté à apporter le surnombre dans le camp adverse. J’aime aussi me projeter et casser les lignes balle au pied. Je salue tous les supporters, j’espère qu’on passera une bonne deuxième partie de saison ensemble et qu’on atteindra nos objectifs", a expliqué le nouveau venu sur le site internet des Borains.