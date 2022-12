Retour au pays difficile pour Tite qui a été agressé en pleine rue

Il a quitté son poste de sélectionneur du Brésil après l'échec lors de la dernière Coupe du monde.

Depuis quelques jours et son retour au Brésil, Tite a pris l'habitude de sortir aux heures les plus calmes afin d'éviter la foule. Néanmoins, un passant l'aurait reconnu lorsqu'il marchait dans les rues de Rio de Janeiro, avant de l'agresser à six heures du matin tout en lui reprochant le mauvais parcours de la sélection lors du dernier Mondial.

Libre de tout contrat depuis quelques jours, Tite devrait rapidement retrouver un banc. Il aurait au moins cinq offres sur la table, comme le rapporte le média brésilien UOL.

