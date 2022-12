Jonathan David sait où il veut poursuivre sa carrière

L'attaquant canadien va à nouveau alimenter l'actualité des transferts lors de la prochaine fenêtre hivernale.

Pour son premier grand tournoi avec le Canada, Jonathan David ne s'est pas vraiment mis en évidence. Les Canucks n'ont marqué qu'un seul but - des oeuvres d'Alphonso Davies -, n'ont pas gagné un seul match et ont terminé derniers de leur groupe. Deuxième meilleur buteur de l'histoire de son pays, Jonathan David n'a pas répondu présent et doit désormais se concentrer sur la suite de sa saison en Ligue 1, avec le Lille OSC.

Auteur de 9 buts en 15 matchs de championnat cette saison, le Canadien de 22 ans ne devrait plus rester très longtemps du côté du stade Pierre Mauroy. Il y a fort à parier qu'un transfert intervienne l'été prochain, en cas d'offre suffisante...et de challenge à la hauteur des attentes de David.

Dans un entretien à la Voix du Nord, l'ancien joueur de La Gantoise a déclaré qu'il ne se voyait partir qu'en cas d'approche d'un club anglais. "Je ne sais pas si je peux me retrouver autre part qu’en Premier League. Je pense que c'est possible. Très possible. Ca pourrait bien être la Premier League."