🎥 Comme au bon vieux temps : Radja Nainggolan signe l'un des buts du weekend d'une frappe dont il a le secret

Lokeren s'est imposé 1-3 contre les U23 de La Gantoise. Radja Nainggolan a montré la voie à suivre avec une frappe splendide.

Après avoir parfaitement commencé la saison en trombe (2 buts et 2 assists lors des cinq premières journées de D1B), Radja Nainggolan avait été écarté pendant un mois jusqu'à la fin octobre. Ces dernières semaines, il n'était pas encore tout à fait apte et a plusieurs fois débuté comme remplaçant.

Aujourd'hui, il était de retour comme titulaire, avec le brassard autour du bras. Et il s'est montré exemplaire pour l'occasion : alors que le score était déjà de 1-1 après dix minutes, le Ninja a dégoûté les U23 de La Gantoise.

Du haut de ses 37 ans, Nainggolan joue toujours les tontons flingueurs

Trouvé en retrait à l'entrée de la surface, l'ancien Diable Rouge ne s'est pas posé de question, il a envoyé une véritable praline dans la lucarne des Buffalos pour remettre les siens aux commandes.

💥 | À 3️⃣7️⃣ ans, Radja Nainggolan continue de chasser les lucarnes ! 🤩🥷 #GNTLOK pic.twitter.com/5LCEg7W5n4 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 7, 2025

Après ce premier quart d'heure riche de trois buts, le match s'est logiquement un peu calmé. Lokeren a conservé son avantage et s'est même imposé 1-3 grâce à un but de l'ancien Louviérois Mohamed Soumaré.

Lokeren signe ainsi un septième match sans défaite. Les Waeslandiens avaient débuté la saison avec quatre revers de rang, les voici désormais huitièmes, à quatre points du top 6. Devancé par son adversaire du jour, La Gantoise est dixième.