🎥 Comme au bon vieux temps : Radja Nainggolan signe l'un des buts du weekend d'une frappe dont il a le secret

Photo: © photonews

Lokeren s'est imposé 1-3 contre les U23 de La Gantoise. Radja Nainggolan a montré la voie à suivre avec une frappe splendide.

Après avoir parfaitement commencé la saison en trombe (2 buts et 2 assists lors des cinq premières journées de D1B), Radja Nainggolan avait été écarté pendant un mois jusqu'à la fin octobre. Ces dernières semaines, il n'était pas encore tout à fait apte et a plusieurs fois débuté comme remplaçant.

Aujourd'hui, il était de retour comme titulaire, avec le brassard autour du bras. Et il s'est montré exemplaire pour l'occasion : alors que le score était déjà de 1-1 après dix minutes, le Ninja a dégoûté les U23 de La Gantoise.

Du haut de ses 37 ans, Nainggolan joue toujours les tontons flingueurs

Trouvé en retrait à l'entrée de la surface, l'ancien Diable Rouge ne s'est pas posé de question, il a envoyé une véritable praline dans la lucarne des Buffalos pour remettre les siens aux commandes.

Après ce premier quart d'heure riche de trois buts, le match s'est logiquement un peu calmé. Lokeren a conservé son avantage et s'est même imposé 1-3 grâce à un but de l'ancien Louviérois Mohamed Soumaré.

Lokeren signe ainsi un septième match sans défaite. Les Waeslandiens avaient débuté la saison avec quatre revers de rang, les voici désormais huitièmes, à quatre points du top 6. Devancé par son adversaire du jour, La Gantoise est dixième.

KSC Lokeren
La Gantoise
Radja Nainggolan

19:00
18:40
18:20
17:55
18:00
17:30
17:00
15:45
16:00
15:35
3
15:00
14:30
14:00
2
13:30
13:00
12:40
12:00
12:20
11:30
11:00
10:30
09:34
10:00
08:40
08:20
09:00
1
08:40
08:00
07:20
5
07:40
07:00
06:00
23:30
1
22:20
23:00
22:40

Division 2

 Journée 16
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RFC Seraing RFC Seraing 0-1 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 2-1 Jong Genk Jong Genk
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 3-1 Beerschot Beerschot
SK Beveren SK Beveren 1-0 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 2-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
La Gantoise La Gantoise 1-3 KSC Lokeren KSC Lokeren
FC Liège FC Liège 2-0 KV Courtrai KV Courtrai
