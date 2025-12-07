Jean Butez sélectionné par Didier Deschamps chez les Bleus ? "À ce rythme..."

Jean Butez est de retour aux affaires à Côme. Il profite de la bonne forme de toute l'équipe, révélation de la saison en Serie A.

Ce weekend, Côme a subi une lourde défaite sur le terrain de l'Inter Milan (4-0). Mais cela ne remet pas en question le bon début de saison de l'équipe. Cesc Fabregas a mis en place une équipe extrêmement intéressante, qui ne s'était inclinée qu'à une reprise avant la déroute d'hier soir.

Côme tourne autour des 60% de possession de balle de moyenne et n'avait encaissé que 7 buts en 13 matchs avant la claque subie à San Siro. De quoi mettre en valeur Jean Butez, qui n'a pas manqué la moindre minute cette saison.

Le Lillois de 30 ans était parti par la petite porte de l'Antwerp, après six mois passés dans l'ombre de Senne Lammens. Il est désormais au sommet de son art : avec 86,4 % de tirs arrêtés, il présentait avant ce weekend le meilleur taux de Serie A mais aussi des grands championnats européens.

L'un des gardiens en vue du championnat italien

"Sa progression est exponentielle. Il a gagné en courage, en leadership et en efficacité. Le mérite revient au staff, mais aussi, et surtout, à lui, à son professionnalisme et à son dévouement", explique Carlalberto Ludi, le directeur sportif de Côme, interrogé par le journal L'Equipe.

Et si cela lui permettait un rêve un peu fou, celui d'intégrer l'Equipe de France ? Nos voisins ne le voient pas faire partie du groupe dans l'immédiat mais ne seraient pas surpris de le voir récompensé à l'avenir : "Butez n'ayant pas encore figuré dans une présélection, l'équipe de France n'est pas à l'ordre du jour. Mais à ce rythme, les certitudes de Didier Deschamps et de son staff pourraient quelque peu s'ébranler", écrit L'Equipe. Déjà une sacrée performance pour un joueur que Lille avait revendu à Mouscron pour 200 000 euros et qui n'a connu que le championnat belge jusqu'à ses 29 ans.