"Les Diables Rouges pouvaient devenir une génération dorée. Avec le bon entraîneur ? Peut-être"

"Les Diables Rouges pouvaient devenir une génération dorée. Avec le bon entraîneur ? Peut-être"
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2614

Dick Advocaat était présent au tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde en sa qualité de sélectionneur de Curaçao. À moins de passer la phase de groupe, il ne retrouvera pas les Diables Rouges. Mais il s'est tout de même arrêté pour parler aux journalistes belges.

Pour la première fois dans l'histoire, Curaçao participera à la grande messe du football international. Malgré son absence lors du match décisif pour des raisons familiales urgentes, Dick Advocaat a réussi un exploit : Curaçao sera la plus petite nation de l'histoire du Mondial.

"C'est fantastique pour l'île et pour les joueurs de vivre cela. Aucun d'entre nous ne s'y attendait. Mais soudain, les choses se sont mises en marche, et on se rend compte qu'on peut accomplir de grandes choses", explique-t-il dans son interview accordée à Sporza.

Au Mondial avec Curaçao plutôt qu'avec la Belgique

Si nos confrères ont été à sa rencontre lors du tirage au sort, c'est aussi parce que Dick Advocaat a brièvement été le sélectionneur des Diables Rouges de septembre 2009 à avril 2010. Il devait contribuer à l'éclosion de la génération dorée mais était parti en Russie au bout de cinq matchs.

"C’était une offre que je ne pouvais tout simplement pas refuser. Et c’était aussi la seule année où la fédération belge a réalisé des bénéfices", sourit-il. De son côté, la génération dorée était-elle finalement une génération de bronze, en symbole à la troisième place lors de la Coupe du Monde 2018 ? "Non, ça aurait très bien pu devenir une génération dorée au sens propre du terme. Avec le bon entraîneur ? Peut-être bien".

Le Néerlandais est maintenant concentré sur Curaçao, qui aura fort à faire face à l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Équateur : "Avec une bonne organisation, on peut vraiment mettre l'adversaire en difficulté. Et nous sommes plutôt bons dans ce domaine".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Belgique

Plus de news

LIVE : Anderlecht, pris à froid, est à la peine (1-0) Live

LIVE : Anderlecht, pris à froid, est à la peine (1-0)

16:28
🎥 Comme au bon vieux temps : Radja Nainggolan signe l'un des buts du weekend d'une frappe dont il a le secret

🎥 Comme au bon vieux temps : Radja Nainggolan signe l'un des buts du weekend d'une frappe dont il a le secret

16:30
Jean Butez sélectionné par Didier Deschamps chez les Bleus ? "À ce rythme..."

Jean Butez sélectionné par Didier Deschamps chez les Bleus ? "À ce rythme..."

16:00
La mauvaise habitude apparue contre Anderlecht qu'il faudra éviter contre Marseille : "Ce sera une finale" Réaction

La mauvaise habitude apparue contre Anderlecht qu'il faudra éviter contre Marseille : "Ce sera une finale"

15:45
Pas le moindre tir cadré pour les Zèbres : Malines prend sa revanche sur Charleroi

Pas le moindre tir cadré pour les Zèbres : Malines prend sa revanche sur Charleroi

15:35
2
Déplacement boycotté, et pourtant : des supporters d'Anderlecht sont à Westerlo pour une raison bien précise

Déplacement boycotté, et pourtant : des supporters d'Anderlecht sont à Westerlo pour une raison bien précise

14:30
"Si j'étais lui, je pèterais un câble" : l'incompréhension grandit autour de Sébastien Pocognoli

"Si j'étais lui, je pèterais un câble" : l'incompréhension grandit autour de Sébastien Pocognoli

14:00
1
Anderlecht attendu au tournant par un enfant de la maison : "Peut-être le moment idéal pour les surprendre"

Anderlecht attendu au tournant par un enfant de la maison : "Peut-être le moment idéal pour les surprendre"

13:30
Une légende du Real Madrid choque le football mexicain

Une légende du Real Madrid choque le football mexicain

13:00
Alerte rouge à Anfield : Mohamed Salah secoue Liverpool et ses fans

Alerte rouge à Anfield : Mohamed Salah secoue Liverpool et ses fans

12:40
Imbattables : Le Bayern Munich de Vincent Kompany fait vivre un cauchemar à Stuttgart

Imbattables : Le Bayern Munich de Vincent Kompany fait vivre un cauchemar à Stuttgart

12:20
Où était-il passé ? Après des mois dans l'ombre, il refait surface avec l'équipe réserve d'Anderlecht

Où était-il passé ? Après des mois dans l'ombre, il refait surface avec l'équipe réserve d'Anderlecht

12:00
Un bon groupe ? Youri Tielemans réagit au tirage au sort : "Nous sommes confiants"

Un bon groupe ? Youri Tielemans réagit au tirage au sort : "Nous sommes confiants"

07:40
"Tu peux lui envoyer" : un jeune talent belge fait passer un message à Rudi Garcia

"Tu peux lui envoyer" : un jeune talent belge fait passer un message à Rudi Garcia

11:30
Son coach confirme la mauvaise nouvelle : un Diable Rouge rechute quelques jours après sa blessure

Son coach confirme la mauvaise nouvelle : un Diable Rouge rechute quelques jours après sa blessure

11:00
🎥 La veste qui vole : Charles De Ketelaere craque complètement à Vérone

🎥 La veste qui vole : Charles De Ketelaere craque complètement à Vérone

10:30
"On s'est fait voler" : La Gantoise crie à l'injustice face à l'Union Saint-Gilloise.

"On s'est fait voler" : La Gantoise crie à l'injustice face à l'Union Saint-Gilloise.

09:34
Wilmots, Leekens et les Bayat : un premier Belgique-Iran qui ne manquera pas de connections

Wilmots, Leekens et les Bayat : un premier Belgique-Iran qui ne manquera pas de connections

08:00
Malines veut prendre sa revanche : Rik De Mil annonce un match sous haute tension

Malines veut prendre sa revanche : Rik De Mil annonce un match sous haute tension

10:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/12: Angulo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/12: Angulo

08:40
Plusieurs boycotts ce dimanche en Pro League : les supporters visiteurs mécontents

Plusieurs boycotts ce dimanche en Pro League : les supporters visiteurs mécontents

08:20
Un début de crise au Club de Bruges ? Nicky Hayen est très inquiet

Un début de crise au Club de Bruges ? Nicky Hayen est très inquiet

09:00
1
Nilson Angulo a la cote en Premier League !

Nilson Angulo a la cote en Premier League !

08:40
Ca n'aura pas tardé : voici où les Diables Rouges devraient loger durant la Coupe du Monde

Ca n'aura pas tardé : voici où les Diables Rouges devraient loger durant la Coupe du Monde

21:40
1
🎥 Une main évidente pour lancer l'Union vers l'égalisation ? Kevin Mac Allister et David Hubert répondent Réaction

🎥 Une main évidente pour lancer l'Union vers l'égalisation ? Kevin Mac Allister et David Hubert répondent

07:20
3
Tous les Belges vernis ? Hugo Broos aussi se réjouit de son tirage

Tous les Belges vernis ? Hugo Broos aussi se réjouit de son tirage

07:00
Si les Diables Rouges finissent premiers de leur groupe, les supporters (et l'Union Belge) pourront dire merci

Si les Diables Rouges finissent premiers de leur groupe, les supporters (et l'Union Belge) pourront dire merci

20:40
Pourquoi Senne Lammens répète le même rituel avant chaque match

Pourquoi Senne Lammens répète le même rituel avant chaque match

06:00
Du bonheur à l'Union au cauchemar en Allemagne

Du bonheur à l'Union au cauchemar en Allemagne

23:30
À vos agendas : voici les horaires (et villes) de chaque match des Diables Rouges à la Coupe du Monde

À vos agendas : voici les horaires (et villes) de chaque match des Diables Rouges à la Coupe du Monde

18:59
Bruges tremble : Saint-Trond dépasse les Blauw & Zwart, Anderlecht peut même les éjecter du podium !

Bruges tremble : Saint-Trond dépasse les Blauw & Zwart, Anderlecht peut même les éjecter du podium !

23:00
D1 ACFF : Tubize-Braine laisse la porte ouverte à Mons, Virton écrase les U23 du Standard

D1 ACFF : Tubize-Braine laisse la porte ouverte à Mons, Virton écrase les U23 du Standard

22:40
🎥 Ivan Leko hors de lui au Parc Duden : "L'arbitre est venu me voir pour s'excuser...Vous vous rendez compte ?" Réaction

🎥 Ivan Leko hors de lui au Parc Duden : "L'arbitre est venu me voir pour s'excuser...Vous vous rendez compte ?"

22:00
1
Challenger Pro League : coup d'arrêt pour les Francs Borains, le RWDM n'y arrive toujours pas

Challenger Pro League : coup d'arrêt pour les Francs Borains, le RWDM n'y arrive toujours pas

22:20
Onur Cinel frustré après Cercle - Standard : "Peut-être qu'il faut être la moins bonne équipe pour gagner" Interview

Onur Cinel frustré après Cercle - Standard : "Peut-être qu'il faut être la moins bonne équipe pour gagner"

21:00
Match référence pour Florucz, Ait El Hadj décevant : les notes de l'Union contre Gand

Match référence pour Florucz, Ait El Hadj décevant : les notes de l'Union contre Gand

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 3-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 1-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 18:30 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved