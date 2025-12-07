"Si j'étais lui, je pèterais un câble" : l'incompréhension grandit autour de Sébastien Pocognoli

"Si j'étais lui, je pèterais un câble" : l'incompréhension grandit autour de Sébastien Pocognoli
Photo: © photonews
Monaco est retombé dans ses travers à Brest. Sébastien Pocognoli défend ses hommes mais reconnaît les manquements de l'équipe.

En France, Monaco est pointé depuis des années pour son manque de constance. Malgré la rigueur que tente d'installer Sébastien Pocognoli, cela s'est encore confirmé. Après avoir battu le PSG, l'ASM s'est incliné 1-0 à Brest malgré une demi-heure à onze contre dix.

"Je pense que, dans l'attitude, les joueurs se sont bien battus, ont donné le maximum de la première à la dernière minute. Il nous a manqué beaucoup de justesse technique. On espérait créer plus et, au final, on s'est créé moins d'occasions. Et c'est très décevant", explique Sébastien Pocognoli, cité par L'Equipe.

"Je pense qu'à la fin, on s'est aussi un peu précipité, en essayant d'amener le ballon au bon endroit. On a perdu un peu de structure mais je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à l'investissement des joueurs. Ils ont essayé d'appliquer ce qu'on devait faire mais il nous a manqué de la réussite", poursuit-il.

Quatre défaites sur les cinq derniers matchs de Ligue 1

L'ancien entraîneur de l'Union ne se cache pas : "Le bilan comptable n'est pas ce qu'il devrait être, c'est une réalité. Après, moi, tout ce que je peux dire, c'est que je donne le maximum au quotidien pour faire changer les choses. Si l'attention est sur moi, il n'y a pas de problème, je l'assume. Mais je suis droit dans mes bottes par rapport au travail effectué et par rapport à l'investissement".

Chez nos voisins, l'incompréhension est grande : "Monaco tout entier est un mystère. Ils ont fait un match catastrophique. C'était le néant absolu. Contre le PSG, ils font un gros match et à Brest, ils sont nuls. Si j'étais Sébastien Pocognoli, je pèterais un câble. Je pense qu'il ne comprend pas", avance Daniel Riolo sur RMC. Il faudra vite se remobiliser : mardi, Monaco accueillera Galatasaray, que Pocognoli aura sans doute très attentivement regardé contre l'Union.

