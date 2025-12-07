Déplacement boycotté, et pourtant : des supporters d'Anderlecht sont à Westerlo pour une raison bien précise

Déplacement boycotté, et pourtant : des supporters d'Anderlecht sont à Westerlo pour une raison bien précise

Anderlecht ne sera pas soutenu par ses supporters à Westerlo ce dimanche. Ils ont décidé de boycotter le match, une fois de plus en raison d'un espace visiteurs jugé trop petit. Ce problème apparaît de plus en plus souvent dans le football belge et provoque une frustration croissante.

Le Fan Council d'Anderlecht a annoncé vendredi soir qu'une décision unanime avait été prise en faveur d'un boycott. Westerlo ne propose que 459 billets pour les visiteurs, un nombre jugé totalement insuffisant par les Mauves.

Le Fan Council aurait aimé ne pas devoir prendre cette décision, d'autant qu'il ne s'agit pas d'une première. Les supporters ont déjà boycotté le déplacement à OHL. D'autres clubs ont connu des actions similaires. Malgré cela, il y a peu de progrès dans ce dossier.

L'organisation de supporters critique surtout la réduction constante des tribunes réservées aux visiteurs, la piètre infrastructure et ce qu'ils considèrent comme un manque de respect pour les fans qui voyagent. Les instances concernées, selon eux, restent sourdes aux préoccupations et remettent à plus tard des solutions.

Les supporters invitent à la discussion

Selon le Conseil, le supporter visiteur est systématiquement la victime de la situation. La politique cherche des problèmes là où il n'y en a pas besoin et refuse d'engager le dialogue, affirment-ils sévèrement.  Dans leur déclaration, les supporters d'Anderlecht demandent une action immédiate. Les clubs, la Pro League, la fédération de football et le ministre de l'Intérieur doivent enfin travailler sur une solution structurelle, en concertation avec les supporters eux-mêmes.

Lire aussi… LIVE : Anderlecht, pris à froid, est à la peine (1-0)Sans progrès clair concernant l'accueil et la capacité pour les fans visiteurs, le Fan Council n'exclut pas d'autres actions. Même s'ils ne prendront pas place dans le secteur visiteur, certains supporters d'Anderlecht se rendront quand même en Campine pour discuter avec les services de sécurité à proximité du stade. "Le ballon est dans votre camp", concluent-ils.

Commentaire
