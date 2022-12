Un international du Beerschot pourrait rentrer au pays

Alors que le Beerschot joue pour la remontée, l'un de ses internationaux a progressivement perdu sa place dans le onze et pourrait donc quitter le Kiel.

Ramiro Vaca (23 ans) avait entamé la saison comme titulaire au Beerschot, mais a progressivement perdu sa place dans le onze des Rats, et ce alors que les résultats commençaient à s'enchaîner. Cantonné à quelques minutes de ci de là en fin de rencontre, l'international bolivien (12 caps) devrait donc aller chercher du temps de jeu ailleurs dès cet hiver.

Selon les informations de la Gazet van Antwerpen, c'est tout simplement vers un retour au pays que se dirigerait Vaca. C'est de Bolivie que Ramiro Vaca débarquait en août 2021, en provenance de The Strongest. Depuis, il n'a jamais confirmé ses belles dispositions (43 matchs, un but, 5 assists). C'est cette fois le Bolivar La Paz, 3e du dernier championnat bolivien et entraîné par l'ancien coach de l'AS Eupen Beñat San José, que Vaca pourrait rejoindre. Le milieu créatif est encore sous contrat jusqu'en 2024, mais on imagine qu'une solution pourrait aisément être trouvée.