Affaire Benzema : Carlo Ancelotti ne blâme pas l'Equipe de France

L'entraîneur du Real Madrid est revenu sur la retraite internationale de son joueur, Karim Benzema, juste après sa participation avortée à la Coupe du monde.

Cet hiver, Karim Benzema a déclaré forfait pour la Coupe du monde. Mais sa blessure à la hanche était moins grave que prévu et, selon les dires de son agent, il aurait pu revenir dès les 8e de finales avec l'Equipe de France. Au final, Benzema ne reviendra jamais en Equipe de France.

"Je ne suis pas impliqué dans la décision de la France", a expliqué le coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, ce jeudi en conférence de presse. "Ils ont évalué le moment de Karim et ont pensé qu'il n'aurait pas la chance de jouer toute la Coupe du monde. On a retrouvé un joueur avec beaucoup d'enthousiasme, très motivé. Il sait que la première partie de la saison n’a pas été bonne et il veut montrer des choses lors de la seconde partie."