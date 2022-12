La suspension de Lewandowski mise en pause, le Polonais pourra disputer le derby face à l'Espanyol

L'attaquant du FC Barcelone avait écopé d'une suspension de trois matches pour avoir eu une attitude "irrespectueuse" envers l'arbitre.

Le 8 novembre dernier, le FC Barcelone est allé s'imposer sur la pelouse d'Osasuna. Exclu pour une seconde carte jaune, Robert Lewandowski avait montré une attitude "irrespectueuse" envers l'arbitre principal lors de sa sortie, ce qui lui avait valu une suspension de trois matches - l'Espanyol (31 décembre), l'Atlético et le Bétis (8 et 14 janvier) -.

Après plusieurs appels refusés du Barça, le tribunal de Madrid a mis en pause la suspension. L'attaquant polonais pourra donc disputer le derby de ce jour de réveillon de Nouvel An. "Lewa? Ils nous ont dit que dans deux ou trois jours, la commission des arbitres se réunira pour examiner la sanction. Nous ne savons pas quand il sera à nouveau suspendu, mais il est avec nous aujourd'hui à l'entraînement et je suis content qu'il soit avec nous" a commenté Xavi en conférence de presse.

Cette décision ne passe pas du côté de l'autre club de la ville, qui a réagi via un communiqué. "Le RCD Espanyol de Barcelone trouve inhabituel que, 24 heures avant le match contre le FC Barcelone, et après son rejet par différentes instances compétentes (Concours, Appel et TAD), une mesure conservatoire ait été accordée à une sanction précédemment infligée au Joueur du FC Barcelone, Robert Lewandowski."

Une chose est sûre : le derby de Barcelone a déjà commencé. Rendez-vous demain à 14h au Camp Nou pour en connaître le vainqueur.