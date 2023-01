Antonio Conte lucide : "Cinquième, c'est peut-être la meilleure place possible pour Tottenham"

Les Spurs ont chuté face à Aston Villa, ce dimanche.

Premier jour de 2023, première rencontre de 2023 et déjà une première déception pour Tottenham en 2023, battu sur sa pelouse par Aston Villa (0-2). Auteurs d'une rencontre indigne de leur statut, les Spurs ont commis deux erreurs défensives manifestes en seconde période et n'ont pas été aidés par la boulette de leur portier Hugo Lloris sur l'ouverture du score. Après la rencontre, Antonio Conte s'est montré très lucide sur la situation de son groupe.

"Peut-être que rester cinquième, c'est la meilleure place possible pour Tottenham actuellement. Peut-être même que c'est 6e, voire 7e. Cependant, nous avons fait un miracle, vous pouvez me croire. Pour devenir un concurrent au titre ici, vous avez besoin d'une fondation très solide de 14-15 joueurs. Ensuite, vous achetez deux joueurs pour 60 ou 70M€ lors des mercatos pour améliorer davantage votre équipe et vous rapprocher des sommets. C'est un processus qui prend énormément de temps."