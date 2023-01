🎥 Cristiano Ronaldo critiqué après avoir voulu faire le show lors de sa présentation

Véritablement attendu comme la plus grande star à avoir pris part au championnat saoudien, Cristiano Ronaldo a été présenté par son nouveau club d'Al-Nassr mardi.

Dans le stade du Mrsool Park, CR7 a pris part à une petite séance d'entraînement afin de toucher du cuir devant les 25.000 supporters présents.

Cependant, tout cela ne s'est pas passé comme prévu puisqu'il a raté plusieurs occasions dont une Madjer. De quoi permettre à ses détracteurs de s'enflammer sur les réseaux sociaux.

Ronaldo first training and see what he is doing . Indeed this man is finished. Just going to waste money at AlNassr. 🤕 pic.twitter.com/YZh5yrrjlr