La France aussi pourrait renommer un stade au nom de Pelé

Gianni Infantino a réclamé que chaque pays affilié à la FIFA renomme un stade du nom de Pelé. Une demande impossible ? Quelques pays semblent en tout cas disposés à s'y plier.

Deux pays ont déjà fait savoir leur volonté de renommer un stade du nom de Pelé : la Colombie et le Cap Vert. Et si on doute bien sûr que l'intégralité des pays affiliés à la FIFA suive la demande de Gianni Infantino, un troisième pays pourrait également s'y plier et non des moindres. Selon Le Parisien, la France pourrait compter un stade Pelé en National 1 (D3) d'ici quelques mois.

En effet, la mairie du XIIIe arrondissement de Paris et le Paris 13 Atletico souhaiteraient renommer le stade Boutroux en stade Pelé. Un changement qui pourrait être opéré dans les mois à venir.