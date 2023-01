Axel Witsel revient sur la Coupe du monde loupée des Diables : "Les critiques ? Elles ne sont pas toujours justes"

Le milieu de terrain de l'Atlético Madrid et des Diables Rouges a évoqué l'échec de la sélection au Qatar et les nombreuses critiques le visant lui et ses coéquipiers.

"Les critiques font partie de notre monde. On doit faire avec. Des fois, elles ne sont pas toujours justes", commence Axel Witsel lors d'une interview donnée à Eleven Sports et en évoquant les critiques ayant fusé après que les Diables aient déçu "au niveau sportif", en ne parvenant pas à passer les poules de la dernière Coupe du monde. "Cela a été une grosse déception", confie le numéro 6 des Diables. "Après, tu te poses pas mal de questions. Que ce soit la famille ou les amis, tout le monde t'envoie des messages ou t'appelle. Quand tu perds comme ça et que tu es éliminé, tu as envie de rester un peu dans ta bulle, d'avoir des moments de réflexion. Tu n'as pas non plus forcément envie de parler à beaucoup de personnes. Ca a été dur 3-4 jours, mais après on se doit aussi de se remettre directement dedans pour notre club." 👇 | Nous nous sommes rendus à Madrid et avons rencontré @axelwitsel28. Découvrez les meilleurs passages. 🔴⚪️



Les meilleurs extraits ! 🧵 pic.twitter.com/f16QARukYC — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 7, 2023





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Atlético Madrid - FC Barcelone en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (08/01).