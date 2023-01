Le communiqué lunaire des Ultras de Lazio après les insultes racistes envers Samuel Umtiti

Sanctionnés par leur propre club, les Ultras font la sourde oreille.

Le groupe d'Ultras de la Lazio s'est tristement illustré en se rendant coupable de racisme envers le défenseurs français lors de la rencontre face à Lecce. Si le club a réagi en les sanctionnant, les principaux concernés ne semblent pas avoir pris la mesure du problème. En témoigne leur communiqué où l'on ne trouve pas la moindre excuse.

Le document fait plutôt état d'un "football hypocrite" et dérive rapidement sur...la FIFA et ses dirigeants qui "ont accepté (pour l'argent) que la Coupe du monde se déroule au Qatar, grâce à une série de pots de vin se chiffrant en millions d'euros découverts chez les eurodéputés pour favoriser la compétition. Dans un pays réellement raciste, homophobe et discriminant jusque dans son cœur où les femmes ne peuvent même pas sortir de chez elles".

Une manière de répondre à Gianni Infantino qui avait condamné leur comportement dans cette affaire. Un nouvel incident qui n'arrangera pas la réputation de cette frange du public laziali.