Le derby d'Istanbul tourne en faveur du Galatasaray et de Dries Mertens qui s'échappent en tête

Le club 22x champion de Turquie prend quatre points d'avance sur son rival et adversaire du jour.

Rencontre terriblement importante, ce dimanche, en Turquie. Depuis la nuit des temps, le derby d'Istanbul est la rencontre la plus suivie de l'année, lors de laquelle les passions se déchainent bien plus encore que dans notre pays. Mais lorsque les deux équipes dominent le classement et ne comptent qu'une unité d'écart, cela prend des proportions encore plus importantes.

Pour nous, c'était aussi l'occasion de suivre une belle rencontre entre Michy Batshuayi et Dries Mertens. Ce sont d'ailleurs les coéquipiers de l'ancien Napolitain qui vont faire la différence dans cette rencontre. Dès la demi-heure, le Galatasaray ouvre le score via Sergio Oliveira. Batshuayi a bien tenté de se démener dans cette rencontre, mais à l'image de sa Coupe du Monde, ses passes et contrôles manqués ainsi que ses nombreuses positions de hors-jeu auront eu raison de ses bonnes intentions.

En seconde période, Akturkoglu offre le break aux siens, avant que Fenerbahçe ne termine à 10 après l'exclusion de Kahveci. Nos deux Diables sont sortis au même moment, à la 70e minute de jeu. En fin de rencontre, le revenant Mauro Icardi portera même le score à 0-3 pour son retour dans le championnat de Turquie.

C'est donc en faveur du Galatsaray et de Dries Mertens que tourne ce derby d'Istanbul. Le Gala' compte désormais quatre unités d'avance sur le Fener' au sommet du classement.