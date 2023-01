OFFICIEL : Roberto Martinez est le nouveau sélectionneur du Portugal

Les rumeurs étaient donc fondées : ce lundi, à 13h, la fédération portugaise de football a tenu une conférence de presse dans laquelle elle a présenté le nouvel entraîneur de la Seleçao. Il s'agit de Roberto Martinez. Le Catalan de 49 ans avait quitté son poste à la tête des Diables Rouges suite à l'échec au Mondial 2022. Côté Portugal, Fernando Santos avait également démissionné après l'élimination de la Seleçao en quarts de finale, face au Maroc.

Roberto Martinez rebondit donc à la tête de la 9e nation mondiale et devra emmener la jeune et très talentueuse génération portugaise jusqu'à la Coupe du Monde 2026, date jusqu'à laquelle court son contrat. Une nouvelle génération dorée, donc, pour l'ancien entraîneur fédéral belge.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira



A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9