Après Hervé Renard, un autre coach français candidat pour les Diables Rouges

Les candidats à la succession de Roberto Martinez ont jusqu'à cette semaine pour postuler, et les noms se multiplient.

Visiblement, notre sélection a la cote sur le marché français. Ainsi, alors que Thierry Henry a été l'adjoint de Martinez pendant 6 ans (mais a récemment nié son intérêt pour le poste), Hervé Renard a fait partie des premières rumeurs et fait partie des sélectionneurs ayant déposé leur CV. Et selon le Nieuwsblad, un autre entraîneur français serait l'une des pistes privilégiées de l'Union Belge : Claude Puel (61 ans).

Libre depuis décembre 2021, Puel a un CV garni. Champion de France avec Monaco en 2000, vice-champion de France avec Lille où il lance un certain Eden Hazard à ses débuts, il sera ensuite vice-champion et demi-finaliste de la C1 avec Lyon. Dans les années 2010, il décroche deux superbes 4es places avec l'OGC Nice, avant de tenter sa chance avec moins de réussite en Premier League. Il amène toutefois Southampton en finale de la Coupe de la Ligue.

En 2016, Puel était l'un des derniers candidats de l'Union Belge, qui s'était finalement tournée vers Roberto Martinez. Sa cote a un peu baissé depuis mais on ne peut pas parler d'un entraîneur vraiment sur le déclin, seule sa dernière expérience à l'ASSE - après une finale de Coupe en 2020 tout de même - ayant été un échec. Seule grosse inconnue : il n'a jamais travaillé avec une sélection. Mais on tient probablement l'une des pistes les plus solides de la boîte à rumeurs qui s'est ouverte récemment...