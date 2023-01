Le Qatar souhaiterait s'offrir un grand club de Premier League !

Le Qatar n'a pas encore investi en Angleterre, au contraire des Emirats et de l'Arabie Saoudite.

Et apparemment, les Qataris souhaiteraient s'investir en Premier League, histoire de rattraper le train qu'occupent actuellement les Emirats Arabes Unis (Manchester City) et l'Arabie Saoudite (Newcastle United). Selon Sky Sports, le Fonds d'investissement qatari (QSI), propriétaire du PSG, souhaiterait élargir sa galaxie et s'offrir rien moins que Tottenham.

Nasser Al Khelaïfi, déjà propriétaire et président du Paris Saint-Germain, aurait ainsi rencontré l'actuel propriétaire de Tottenham, Daniel Lévy, afin de discuter d'une reprise. Le club londonien a nié cette rencontre, et rien n'en a filtré, mais si elle a eu lieu, il est évident que c'était pour discuter business. QSI ne détient actuellement que le PSG et quelques parts au sein de Braga, au Portugal, et souhaiterait donc élargir son influence dans le monde du foot. Affaire à suivre.