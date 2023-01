Romeo Lavia et Southampton s'offrent Manchester City

Titulaire contre son ancien club, Romeo Lavia avait sans doute à coeur de marquer les esprits, il a réussi son coup: auteur d'un excellent match, le jeune joueur belge a été l'un des bourreaux de Manchester City et il a ponctué sa prestation d'un assist pour Moussa Djenepo, sur le deuxième but des Saints.

Avant Djenepo, c'est Sékou Mara qui avait surpris la défense de Manchester City. Suffisant pour permettre à Southampton de décrocher un billet pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue (2-0). Les Saints accompagnent dans le dernier carré Newcastle, Manchester United et Notingham Forrest qui, avec Orel Mangala, s'est qualifié aux tirs au but contre Wolverhampton.

🇧🇪 Roméo Lavia (19) vs. his former club Manchester City:



☑️ 61 minutes

🅰️ 1 assist

🎯 18/22 passes completed

💪 6 ball recoveries

❌ 1 interception



When he was subbed out, @SouthamptonFC was up 2-0.



And Lavia looked damn good. 🌟 pic.twitter.com/IKH9H5YXjo