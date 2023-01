Officiel : Yady Bangoura renforce la meute de la RAAL

Il quitte Visé pour signer à La Louvière.

En quête d’une opportunité offensive, la RAAL a enrôlé Yady Bangoura. L’attaquant de 26 ans, actif à l’URSL Visé durant le premier tour, s’est officiellement lié au club vert et blanc en ce début d’année.

“La Louvière présente un ambitieux projet au travers duquel je m’identifie, avec lequel je peux grandir”, entame la nouvelle recrue. “Je compte mettre mon expérience au service du collectif afin de permettre au club d’atteindre ses objectifs, la montée en tête.”

Passé par Liège, le RWDM, le Patro ou encore Tessenderlo ces dernières saisons, le transfuge connaît bien la N1. “J’ai suivi les bonnes performances de l’équipe. Je suis conscient qu’on peut réaliser de belles choses en championnat”, estime-t-il. “Avec mon profil, je peux apporter des solutions supplémentaires à mes coéquipiers, déjà bien rôdés à la série.”

Habile dos au but, capable de faire parler sa puissance et efficace dans la profondeur, l’international guinéen (qui totalise trois sélections pour un but) sait aussi faire parler la poudre, comme il l’a démontré lors de son passage au RFCL, avec 28 réalisations en 48 rencontres. À l’heure actuelle, avec 42 buts en 102 matchs, il est d’ailleurs le quatrième meilleur buteur de la division, toutes saisons confondues.

Du stade de la Cité de l’Oie à l’antre des Loups, le néo Louviérois ne tombe pas dans l’inconnu : “En effet, j’ai côtoyé Anas Hamzaoui à l’Union Saint-Gilloise. J’ai aussi affronté Mohamed Soumaré lorsqu’il évoluait à Virton, ou encore Wagane Faye à Seraing. Je m’apprête à les retrouver.”