Les premiers mots d'Ameen Al-Dakhil à Burnley : "Mon transfert ? Kompany y est pour beaucoup"

"Je suis très excite d'être ici. C'est un beau club. Tout le monde a été très gentil ici avec moi. Je suis très impatient de jouer et de profiter de mes moments ici", a déclaré Ameen Al-Dakhil, dont la signature à Burnley a été rendue officielle ce vendredi.

"Ces derniers jours ont été très chargés. J'ai dû faire beaucoup de tests hier. Je suis arrivé à 10 heures du matin. Je n'ai pas beaucoup dormi. Mais ça fait partie du travail", a continué le défenseur de 20 ans, tout sourire. "Tout cela est maintenant derrière moi. Je peux maintenant me concentrer sur l'équipe."

"Vincent Kompany a joué un grand rôle dans ma décision de venir à Burnley", a admis Al-Dakhil. "Il était l'un des meilleurs défenseurs en Belgique. C'est un honneur de l'avoir comme coach. J'espère qu'il va m'apprendre beaucoup."

