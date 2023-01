Lille et David Carburent, Will Still prolonge sa série avec Reims

Le LOSC a réalisé le carton de l'après-midi en Ligue 1, Will Still reste pour sa part invaincu à la tête du Stade de Reims.

Après deux partages consécutifs, le LOSC reprend sa marche en avant en championnat. Grâce à des doublés de Mohamed Bayo et de Jonathan David et à un but d'Alan Viriginius, les Lillois ont étrillé Troyes (5-1) et remontent à la sixième place du championnat de France.

Dans le même temps, le Stade de Reims d'Edward Still a tenu tête à l'OGC Nice (0-0). C'était le sixième match de l'entraîneur belge à la tête du club rémois et il n'a toujours pas connu la moindre défaite. Dans les autres rencontres de l'après-midi, Clermont s'est imposé à Angers (1-2), tandis que Toulouse et Brecht Dejaegere ont partagé l'enjeu contre Brest (1-1).