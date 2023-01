🎥 Frank De Bleeckere analyse la faute de Lepoint sur Canak

Sans surprise, le département arbitrage estime que l'arbitre et le VAR n'ont pas pris la bonne décision, samedi après-midi, lors du derby liégeois entre Seraing et le Standard.

C'est l'une des phases qui a fait polémique ce week-end en Pro League: la faute de Christophe Lepoint sur Cihan Canak. Monsieur Van Driessche n'a adressé qu'un carton jaune et le VAR n'est pas intervenu.

Frank De Bleeckere et le département arbitrage confirment que le Sérésien aurait dû être exclu. "Pour cette faute, nous nous attendons à un carton rouge et à une intervention du VAR car le joueur de Seraing n'a pas l'intention de jouer le ballon. Il commet la faute par derrière avec une jambe tendue et avec les crampons en avant. Mettant en avant la sécurité du joueur du Standard."