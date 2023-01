Le calendrier des demi-finales de Coupe de Belgique

Le tirage avait été effectué vendredi midi, mais il fallait encore trancher sur les horaires des demi-finales de la Coupe de Belgique, c'est désormais chose faite: l'Union lancera les festivités à domicile contre l'Antwerp le mercredi 1er février et se déplacera au Bosuil pour le match retour le jeudi 2 mars.

L'autre demi-finale aller entre Zulte Waregem et Malines aura lieu au Stade Arc-en-Ciel le jeudi 2 février, le match retour se déroulera le 1er mars derrière les Casernes. Tous les coups d'envoi seront donnés à 20h45.

The dates are set! 🗓️



Make sure you don't miss the semi-finals of the #CrokyCup! 🏆 pic.twitter.com/vD1sHUidMD