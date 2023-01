Le Shakhtar Donetsk va reverser une grande partie de son transfert record aux soldats ukrainiens

Le président du Shakhtar Donestk, Rinat Akhmetov, veut venir en aide aux soldats ukrainiens, qui se battent depuis le début de l'invasion russe.

Le Shakhtar Donestk a touché le gros lot. Le club ukrainien a vendu son jeune joueur Mykhaylo Mudryk à Chelsea pour la somme affolante de 100 millions d'euros. Un transfert retentissant, dont le président du club ukrainien, Rinat Akhmetov, veut profiter pour lancer son projet "Heart of Azovstal".

Ainsi, outre sa volonté de rouvrir le stade du club - la Donbass Arena - et d'y organiser un match amical face à Chelsea, Akhmetov a également communiqué qu'il versera 1 milliard de hryvnias (25,3 millions d'euros) aux soldats ukrainiens qui défendent la ville de Marioupol depuis le début du conflit avec la Russie.

"J'ai décidé de lancer ce projet pour aider les défenseurs de Marioupol et les familles des soldats tombés au combat. C'est grâce à eux, à leur sacrifice et à leur courage pour contenir l'ennemi dans les premiers mois de la guerre qu'aujourd'hui nous ressentons tous l'inévitabilité de la victoire de l'Ukraine. Aujourd'hui, j'alloue 1 milliard de hryvnias pour aider nos soldats et défenseurs, ainsi que leurs familles. Ils s'adresseront à divers besoins - du traitement médical à l'assistance psychologique, en passant par la mise en oeuvre de demandes ciblées", a communiqué Rinat Akhmetov.