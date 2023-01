Steven Defour revient sur le fameux tifo à Sclessin : "C'était de mauvais goût, mais ma réaction aurait pu être meilleure"

Ce mardi, à 20h45, le Standard reçoit Malines. Pour la première fois dans sa jeune carrière de coach, Steven Defour va revenir à Sclessin, où il a été une idole, puis un Judas.

On se rappelle de ce qui s'était passé quand Steven Defour était venu à Sclessin pour la première fois sous le maillot du RSC Anderlecht : un tifo mémorable avait été déployé par les Ultras du Standard, montrant un personnage masqué tenant la tête décapitée du Soulier d'Or 2007. L'image avait fait polémique, et Defour lui-même avait ensuite perdu son sang-froid lors du match, et été exclu. "Ce tifo était de mauvais goût. Et le match en lui-même n'était pas un match de football. Beaucoup de choses auraient pu mieux se passer. Y compris la façon dont j'ai réagi aux événements", se rappelle l'entraîneur du KV Malines en conférence de presse.

Au Standard, il y avait un fort sentiment de "nous contre tout le monde"

"Mais aussi les actions des personnes censées faire en sorte que la rencontre se passe au mieux", ajoute Defour, évoquant là l'arbitrage du match à l'époque. L'ancien Standardman prend cependant ses responsabilités. "En vieillissant, vous regardez les choses différemment. Oui, j'ai probablement vécu mes plus beaux moments au Standard. Le Soulier d'Or ? Un titre individuel fait plaisir, mais ce que je retiens, ce sont les titres collectifs". Les tensions entre le Standard et Anderlecht étaient au plus haut à l'époque, et Defour en a payé le prix à sa signature au RSCA. "Au Standard, nous avions un fort sentiment de "nous tous contre le reste du monde". Et tout le monde a joué un rôle dans cette sensation. Lors de l'affaire Witsel-Wasilewski, tout le monde a attisé le feu".