Brian Riemer va changer son équipe : "On devra faire le jeu et le groupe sera pensé pour ça"

Le RSC Anderlecht reçoit Zulte Waregem et devra faire le jeu. Il faudra donc probablement aligner un onze un peu différent de celui qui a débuté à Bruges...

L'entrejeu du Sporting d'Anderlecht contre Bruges manquait sérieusement de créativité, pour ne pas dire de qualité. Le trio Diawara-Ashimeru-Arnstad n'a rien créé, et on peut se demander si Brian Riemer changera ses plans pour la réception de Zulte Waregem. "Nous disposons de profils différents dans l'équipe, surtout au milieu. L'équipe que j'alignerai prendra en considération le besoin de créativité", concède l'entraîneur d'Anderlecht.

"Nous voulons dominer le jeu et montrer ce pour quoi nous travaillons. Mon groupe sera composé en circonstances", assure Riemer. Car remporter la bataille physique contre Zulte risque d'être difficile. "Ils ont fait un très bon mercato et ont des joueurs avec beaucoup de personnalité. Je crois que Zulte Waregem va venir ici pour jouer et que ça peut donner un très bon match de football. Zulte réalise un bon parcours en Coupe et revient dans le coup en championnat. Notre défaite 3-2 là-bas prouve qu'ils ont des qualités".

Anderlecht devra en tout cas faire sans ses supporters, le club s'étant vu infliger un huis-clos. "On a pu voir à Bruges que c'était difficile de jouer dans une atmosphère hostile. Nos supporters me manquent. Jouer dans un stade vide, je pensais que c'était enfin derrière nous après le Covid (sourire). Mais il faudra aller chercher la victoire sans eux", espère Brian Riemer. "L'absence du public ne peut certainement pas être une excuse".