📷 Un selfie avec un fan entré sur le terrain, avant d'écoper d'une suspension pour un tacle dangereux : la drôle de soirée de Casemiro

Titulaire dans le milieu de Manchester United, Casemiro a tranquillement réagi lorsqu'un fan étant descendu sur le terrain s'est dirigé sur le terrain. Le Brésilien a en effet laissé, impassible, le supporter prendre un selfie avec lui en plein match.

This pitch-invader đ«đžđšđ„đ„đČ wanted a selfie with Casemiro đŸ€ł pic.twitter.com/gC5JQ3BayR

Une rencontre décidément pas comme les autres pour l'ancien du Real, qui a aussi écopé d'une carte jaune pour un tacle trop appuyé sur Wilfried Zaha. Un 5e bristol cette saison qui le privera de la rencontre importantissime de ce dimanche face au leader de Premier League, Arsenal.

Erik ten Hag on Casemiro’s yellow card: “He went for the ball”. pic.twitter.com/dIRJwgbZZf