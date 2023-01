Coupe d'Italie : la Juventus et la Lazio Rome se donnent rendez-vous en quarts de finale

La Lazio Rome et la Juventus se sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coppa Italia.

La Lazio Rome affrontait Bologne plus tôt dans la soirée, et s'est imposée sur un but de Felipe Anderson à la 33e minute de jeu. L'ancien du RSC Anderlecht Joshua Zirkzee est entré à la 64e minute sans parvenir à aider Bologne.

La Juventus recevait Monza. À la pause, les deux équipes étaient dos-à-dos suite à des buts de Moise Kean et Valoti (1-1). Il faudra un but de Federico Chiesea à la 78e minute pour offrir la victoire et la qualification à la Juve (2-1). En quarts de finale, la Juventus et la Lazio s'affronteront.