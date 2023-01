🎥 Saint-Trond incrédule après l'arbitrage contre La Gantoise : "Il n'y a pas de mots!"

STVV s'est incliné 0-3 face à La Gantoise en clôture de la 22e journée de Pro League. Une défaite précipitée après la décision de l'arbitre de la rencontre, Nathan Verboomen.

Alors que l'on dépassait le premier quart d'heure de la rencontre, Koita a tenté de s'extirper du pressing gantois en dribblant. Maladroitement et de manière visiblement involontaire, il a marché sur la cheville de Hong. Nathan Verboomen a d'abord brandi la carte jaune à Koita, avant de se raviser et de l'exclure.

Une décision contestée par les joueurs de Saint-Trond, et par Frank Boya au micro d'Eleven Sports après la rencontre. "Tout le monde a crié, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. L'arbitre a pris sa décision, et à part rester focus sur nous-mêmes, on ne peut rien faire d'autre. On n'a pas de moyens pour se défendre. Mais sincèrement, je n'ai pas de mots", a pesté Boya.