Angel Di Maria : "Je suis arrivé au pire moment pour la Juventus"

El Fideo a rejoint les Bianconeri l'été dernier à l'issue de son contrat au PSG. Après 19 journées de Serie A, la Juve occupe la 9e place du classement avec 14 points de retard sur la quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions.

Angel Di Maria (34 ans) vit une première saison complexe après le retrait de 15 points infligé à la Juventus Turin. Le champion du monde a toutefois prévenu que cette pénalité n'aurait pas d'incidence sur sa décision de rester ou pas en fin de saison.

"Ce qui compte c'est que ma famille soit heureuse et elle est heureuse ici. Le club est un des plus grands d'Italie et d'Europe. Je suis arrivé au pire moment pour la Juve, mais je suis heureux ici", a confié l'Argentin au micro de DAZN. "C'est dur de se retrouver avec 22 points (après le retrait de 15 points, ndlr) d'un seul coup mais on doit continuer avec la même mentalité. Rien n'est impossible, on doit continuer à travailler pour viser la quatrième place", a conclu El Fideo.