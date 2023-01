C'est la fin des haricots pour Frank Lampard à Everton

Rien ne va plus pour Frank Lampard et Everton. Ce week-end, les Toffees ont connu leur 11e défaite de la saison sur la pelouse de West-Ham (2-0). Un nouveau revers qui place le club de la Mersey à la 19e place, deux points derrière le premier sauvé Wolverhampton. A la barre de ce naufrage, Frank Lampard. L'entraîneur de 44 ans a également été éliminé des deux coupes nationales, mais ces quelques rencontres en moins dans l'agenda ne semblent pas vraiment aider les pensionnaires de Goodison Park.

Depuis quelques semaines, l'Angleterre se demande quand l'ancienne légende de Chelsea sera démise ses fonctions. Selon les informations du Daily Mail et de Fabrizio Romano, ce serait pour très bientôt. L'ancien milieu de terrain pourrait recevoir une dernière chance le 4 février prochain contre... le leader Arsenal. Il est d'ailleurs possible que le déplacement à West-Ham était le dernier match de Lampard à la tête d'Everton.

Frank Lampard has been sacked by Everton, as expected — official club statement to follow 🚨🔵 #EFC pic.twitter.com/TzPqLqs6Gb