Deux clubs du top anglais se disputeraient Amadou Onana !

Le départ de Frank Lampard et la situation compliquée d'Everton pourraient bien pousser Amadou Onana vers la sortie.

Amadou Onana avait rejoint Everton convaincu en partie par un argument : la présence de Frank Lampard, milieu de terrain de légende qui l'a replacé à son meilleur poste dans l'entrejeu. Mais si le Diable Rouge convainc en Angleterre, les Toffees vivent une saison très compliquée (19e place)...et désormais, Lampard a pris la porte. Alors qu'il n'a rejoint Everton que l'été dernier, Onana pourrait dès lors changer de crèmerie dès cet hiver.

Selon le Daily Express, deux clubs seraient ainsi sur le dossier : Chelsea et Arsenal. Les Blues sont actuellement victimes d'une véritable fièvre acheteuse, et ont notamment chipé Mikhaylo Mudryk sous le nez d'Arsenal. Mais l'Express affirme que les Gunners pourraient rendre la monnaie de leur pièce à leurs rivaux et, cette fois, s'interposer et aller chercher Amadou Onana.

Onana avait quitté Lille pour 35 millions d'euros, montant qui est toujours sa valeur estimée par Transfermarkt, mais avec un contrat courant jusqu'en 2027, le Diable devrait coûter une véritable fortune au club anglais qui raflera la mise. Everton ayant besoin de liquidités, une vente aurait du sens, et Chelsea a récemment fait exploser le marché en dépensant des centaines de millions d'euros. Arsenal, en tête de la Premier League, souhaiterait cependant se rattraper et a l'argument de jouer le titre, ce qui correspondrait aux ambitions d'Amadou Onana...