"Anderlecht a gagné pour éviter le désastre"

Le Sporting d'Anderlecht s'est imposé à Seraing ce dimanche et selon Marc Degryse, cette victoire était nécessaire.

"Anderlecht a fait ce qu'il fallait faire : gagner pour éviter le désastre", a déclaré Degryse dans Het Laatste Nieuws. "J'appelle cela un match de survie dans lequel Anderlecht avait les circonstances contre lui : toute la pression que le club a dû subir les semaines précédentes, le terrain difficilement praticable, le départ du meilleur buteur Fabio Silva... Si Anderlecht avait perdu contre Seraing, qui avait pris 2 sur 30 à domicile : oui, le fond aurait été atteint."

Maintenant, Anderlecht doit agir rapidement sur le marché des transferts. "Anderlecht a surtout besoin de plus de puissance dans la surface, d'un attaquant avec de la présence qui peut gagner un duel de tête sur un centre, qui peut se rendre utile aux joueurs qui l'entourent et qui marque facilement. Il est possible qu'Anderlecht doive à nouveau chercher un joueur en prêt.

Ce dimanche, le Sporting d'Anderlecht recevra l'Antwerp.