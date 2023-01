Plusieurs coaches, dont Bielsa, prêts à prendre la succession de Lampard

Ils sont plusieurs à être cités pour devenir le nouveau manager d'Everton.

Marcelo Bielsa est le principal candidat pour devenir le nouveau manager d'Everton. L'entraîneur argentin devrait succéder à Frank Lampard, rapporte Sky Sports.

Selon la chaîne britannique, Bielsa a déjà eu des entretiens initiaux avec la direction d'Everton. On dit qu'il est ouvert pour commencer rapidement à Goodison Park. L'entraîneur de 67 ans est sans club après avoir quitté Leeds United en février de l'année dernière.

À Leeds, Bielsa a été à la tête du club pendant quatre ans et a joui d'une grande popularité car il a réussi à ramener le club en Premier League. Des collègues comme Pep Guardiola et Mauricio Pochettino l'ont félicité pour son professionnalisme par le passé. Bien que Bielsa ait les meilleurs papiers pour succéder à Lampard, selon les médias anglais, Sean Dyche, Nuno Espirito Santo et l'icône du club Wayne Rooney sont également sur la liste des candidats.

Lampard a été limogé lundi en raison de résultats décevants. Everton n'est que 19e en Premier League et mène une lutte acharnée contre la relégation. Le Times rapporte que l'ancien joueur de Chelsea a été impliqué dans "une confrontation dans le vestiaire" peu avant son départ. Il se serait battu avec certains de ses joueurs. Suite à l'incident, Abdoulaye Doucoure a dû s'entraîner séparément. Il ne figurait pas non plus dans le groupe du jour lors du match contre West Ham United (défaite 2-0).

Les Toffees devraient bientôt présenter Arnaut Danjuma comme nouvelle recrue. L'attaquant néerlandais est prêté par Villarreal. Il va donc vraisemblablement faire équipe avec Bielsa et devenir le coéquipier d'Amadou Onana.