Après la Juventus, c'est Naples qui tremble : l'achat d'Osimhen soupçonné d'irrégularités

Le transfert de Victor Osimhen de Lille à Naples est-il entaché d'irrégularités ? Après que la Juventus ait été frappée d'un retrait de quinze points, Naples tremble.

La Serie A est chamboulée ces dernières semaines. Dans l'affaire des plus values artificielles, la Juventus a été sévèrement punie par la Fédération italienne (FIGC), subissant un retrait sec de 15 points pour avoir supposément fraudé lors de plusieurs transferts, notamment le deal Pjanic-Arthur avec le FC Barcelone. Mais le Napoli tremble désormais, car le parquet de Naples a demandé que l'enquête concernant l'achat de Victor Osimhen soit prolongée de 6 mois, rapporte Il Mattino.

Rappel : en 2020, Victor Osimhen quittait le LOSC pour Naples contre un montant de 52 millions ainsi que des bonus faisant monter le deal à environ 71 millions d'euros. Le problème réside dans ces bonus : il s'agissait en effet de 4 joueurs, dont le gardien Oresis Karnezis qui n'a joué qu'un match pour Lille...et trois jeunes de la Primavera napolitaine, qui n'ont jamais rejoint la France et évoluent dans diverses équipes de divisions inférieures en Italie. Impossible, pour le LOSC, d'avoir réellement évalué ces 4 joueurs à une vingtaine de millions d'euros. Mais le Napoli joue sur la subjectivité de la valeur d'un joueur de football pour plaider sa bonne foi.

À la différence de la Juventus, qui avait été prise la main dans le sac via des conversations téléphoniques enregistrées, Naples serait en effet plus serein car aucune preuve matérielle de malversations n'existe. La fédération italienne n'a cependant pas dit son dernier mot. Et si elle obtient raison, ce sera une potentielle catastrophe pour le Napoli ...