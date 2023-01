🎥 Le but libérateur de Sanusi pour offrir la victoire au Beerschot contre le Jong Genk

Mené 0-2, le dauphin de Beveren a inversé la tendance pour s'imposer dans les derniers instants.

Quel match au stade olympique d'Anvers. Mené 0-2 en 25 minutes par le Jong Genk, le Beerschot est parvenu à inverser la tendance en seconde période pour s'imposer 3-2 et revenir provisoirement à égalité avec Beveren en tête de cette Challenger Pro League. Comme un symbole, c'est le trentenaire Ryan Sanusi, qui a connu l'année catastrophe des Rats en Jupiler Pro League la saison dernière, qui a inscrit ce but terriblement important dans la course au titre. La pression est désormais sur Dieumerci Mbokani et ses coéquipiers, qui se déplacent au SL16 FC ce dimanche.