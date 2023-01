Le RWDM repasse en tête de D1B

Les Molenbeekois sont en tête de Challenger Pro League... jusqu'à ce dimanche soir?

Le chassé-croisé continue en tête de Challenger Pro League! Alors que le Beerschot avait pris la tête samedi soir, c'est désormais le RWDM qui occupe la première place.

Les Bruxellois avaient très rapidement fait le trou sur la pelouse du Lierse, suite à un autobut de Maxime Delanghe et à un but de Jake. Et ils ont tenu le bon bout jusqu'au bout, malgré la réduction du score de Jens Naessens dans les arrêts de jeu.

Le RWDM s'impose (1-2) et s'installe dans le fauteuil du leader... en attendant le résultat de Beveren, qui n'a que deux points de retard (comme le Beerschot) et qui affronte le SL16 dimanche soir (coup d'envoi à 20h).