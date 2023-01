L'entraîneur de Dortmund s'exprime sur l'arrivée de Julien Duranville : "On compte sur lui pour l'équipe première"

Lors de la conférence de presse précédant le match à l'extérieur du Borussia Dortmund contre le Bayer Leverkusen, l'entraîneur de 40 ans a fait l'éloge de sa nouvelle recrue, Julien Duranville.

Cette semaine, Julien Duranville a suivi les pas de Jadon Sancho et autre Jude Bellingham en rejoignant le Borussia Dortmund dès le plus jeune âge. Alors que les Borussen se déplacent à Leverkusen ce dimanche, Edin Terzic, l'entraîneur du club de la Ruhr, a commenté l'arrivée de Duranville. "Nous suivons Julien depuis longtemps. Dans les équipes jeunes, en équipe nationale espoirs, et en équipe première depuis cette saison. C'est un ailier très talentueux qui se sent très à l'aise sur le côté droit et qui est super fort dans des situations individuelles, qui a une très bonne créativité et peut apporter beaucoup d'occasions. Nous sommes sûrs qu'il nous aidera beaucoup à l'avenir, tant à moyen terme qu'à long terme."

Il nous rejoindra complètement dans deux ou trois semaines"

Victime d'une légère déchirure musculaire depuis la période de Noël, le joueur de 16 ans devra encore un petit peu patienter avant de faire ses débuts à Dortmund. "Il est toujours en plein traitement, ce qui signifie qu'il sera pleinement avec nous dans deux ou trois semaines. Il a décidé lui-même de nous rejoindre dès maintenant."

Directement en équipe première

Dès qu'il sera de retour, Duranville rejoindra directement le groupe professionnel de Dortmund. "Le plan est clair. Il s'entraînera avec l'équipe première et il jouera avec l'équipe première. Comme pour tous les jeunes joueurs, cela n'a aucun sens de ne pas leur donner du temps de jeu. Si on ne peut pas le faire en Bundesliga, en Ligue des Champions et en Coupe d'Allemagne, il reste évidemment la possibilité de lui donner des minutes en U19, en Youth League, ou en U23, qui évolue en 3e division" conclut Edin Terzic.