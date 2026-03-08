Surprise en D1 ACFF : un ancien coéquipier d'Eden Hazard pourrait investir dans un club

L'ancien attaquant ivoirien Gervinho pourrait rejoindre un groupe d'investisseurs intéressé par la RUTB.

Gervinho, l'ancien attaquant du LOSC et de Beveren, pourrait débarquer à Tubize-Braine. L'Ivoirien ne revient pas pour marquer, mais pour porter un projet de rachat avec un groupe d'investisseurs solides. Une information relayée par nos confrères de L'Avenir.

Un duo qui a marqué la Ligue 1

Pour les nostalgiques, c'est un clin d'œil au destin. En 2011, Gervinho et Eden Hazard dominaient le football français en remportant un doublé historique avec Lille : la Ligue 1 et la Coupe de France. C'est à cette période que l'ancien Diable Rouge avait explosé aux yeux du grand public. Hazard avait commencé à jouer au football à Tubize.

La direction du club cherche du sang neuf depuis novembre dernier. Le groupe qui accompagne Gervinho veut bosser sur le long terme. "La RUTB a une histoire forte. On veut s'inscrire dans la durée en misant sur les jeunes et les infrastructures".

Pour le moment, aucune négociation officielle n'a débuté. Les investisseurs se réuniront jeudi à Arlon afin d'évaluer la suite du projet selon Thierry Morel.



Cette rencontre doit permettre de décider si une offre concrète sera présentée à la direction du club.