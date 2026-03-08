Stijn Stijnen pousse à nouveau un coup de gueule contre l'organisation du championnat

Le Patro Eisden stoppe l'hémorragie face au RSCA Futures. Un point qui fait du bien à Stijn Stijnen, même si le coach était très remonté.

Le Patro Eisden traverse une période un peu plus compliquée ces dernières semaines. Après deux défaites consécutives, les Limbourgeois affrontaient le RSCA Futures ce samedi. Le match s'est terminé sur un score nul, 0-0.

"C'était important de décrocher un résultat après deux revers", a confié l'entraîneur Stijn Stijnen après la rencontre. "Il était essentiel de remettre de l'ordre en défense après avoir encaissé pas mal de buts lors des derniers matchs."

Stijnen s'est dit satisfait de ses joueurs et de leur prestation. Ce point leur a fait du bien. "Notre mentalité était excellente. Il nous a juste manqué de la qualité dans la dernière passe ou devant le but pour marquer. Il faut parfois savoir l'accepter."

Le coup de gueule de Stijnen

"Mais je répète qu'obtenir un résultat après deux matchs sans le moindre point est primordial", insiste Stijnen. Par ailleurs, l'entraîneur s'en est sévèrement pris à l'organisation du championnat, expliquant ses raisons de manière très directe.



"Nous sommes 5èmes et nous recevons Liège ce mardi. C'est un match sous tension, même si l'on ne peut pas parler de combat équitable. Nous devons rejouer en moins de 72 heures, alors qu'ils ont eu 9 jours de repos. Dans une compétition professionnelle, un tel déséquilibre ne devrait pas exister. Bien sûr, nous allons tout faire pour être prêts", a conclu Stijnen.