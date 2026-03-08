Stijn Stijnen pousse à nouveau un coup de gueule contre l'organisation du championnat

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Photo: © photonews

Le Patro Eisden stoppe l'hémorragie face au RSCA Futures. Un point qui fait du bien à Stijn Stijnen, même si le coach était très remonté.

Le Patro Eisden traverse une période un peu plus compliquée ces dernières semaines. Après deux défaites consécutives, les Limbourgeois affrontaient le RSCA Futures ce samedi. Le match s'est terminé sur un score nul, 0-0.

"C'était important de décrocher un résultat après deux revers", a confié l'entraîneur Stijn Stijnen après la rencontre. "Il était essentiel de remettre de l'ordre en défense après avoir encaissé pas mal de buts lors des derniers matchs."

Stijnen s'est dit satisfait de ses joueurs et de leur prestation. Ce point leur a fait du bien. "Notre mentalité était excellente. Il nous a juste manqué de la qualité dans la dernière passe ou devant le but pour marquer. Il faut parfois savoir l'accepter."

Le coup de gueule de Stijnen

"Mais je répète qu'obtenir un résultat après deux matchs sans le moindre point est primordial", insiste Stijnen. Par ailleurs, l'entraîneur s'en est sévèrement pris à l'organisation du championnat, expliquant ses raisons de manière très directe.


"Nous sommes 5èmes et nous recevons Liège ce mardi. C'est un match sous tension, même si l'on ne peut pas parler de combat équitable. Nous devons rejouer en moins de 72 heures, alors qu'ils ont eu 9 jours de repos. Dans une compétition professionnelle, un tel déséquilibre ne devrait pas exister. Bien sûr, nous allons tout faire pour être prêts", a conclu Stijnen.

Commentaire
Division 2
Patro Eisden Maasmechelen
RSCA Futures
Stijn Stijnen

Division 2

 Journée 28
Eupen Eupen 4-0 La Gantoise La Gantoise
Beerschot Beerschot 1-0 Jong Genk Jong Genk
Lierse SK Lierse SK 2-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RSCA Futures RSCA Futures 0-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lommel SK Lommel SK 1-1 KV Courtrai KV Courtrai
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-2 SK Beveren SK Beveren
RFC Seraing RFC Seraing 16:00 Francs Borains Francs Borains
