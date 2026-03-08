Un Belge vit un conte de fées en FA Cup : "Notre mauvais terrain est une arme"

Un Belge vit un conte de fées en FA Cup : "Notre mauvais terrain est une arme"

Il s'apprête à défier une formation de l'élite également composée de Belges, une parenthèse de 90 minutes (ou plus) à l'occasion de la FA Cup, pour faire une pause dans une saison très compliquée pour le club de Port Vale.

Mansfield Town avait crée l'exploit d'atteindre ces huitièmes de finale de la FA Cup, et a donné du fil à retordre hier à Arsenal. Aujourd'hui, Port Vale qui est actuellement dernier de League One, la troisième division anglaise, affronte Sunderland.

Le club, dont le président d'honneur est Robbie Williams, compte un Belge dans ses rangs, il s'agit de Funso Ojo : "Nous ne nous y attendions pas", se souvient le joueur en évoquant le tour précédent dans les colonnes de Sporza.

La FA Cup est un véritable conte de fées

En effet, Port Vale n'a même pas aligné sa meilleure équipe contre Bristol City au tour précédent, car l'objectif principal est le maintien. La surprise a donc été d'autant plus grande. "Cela fait un moment que je souffre du tendon d'Achille. Je n'étais donc pas de la partie. Nous avons pensé que ce match était le moment idéal pour me reposer et recevoir une injection", explique le joueur de 34 ans.

"Jusqu'à la fin de la saison, nous jouons deux matchs par semaine. Mais après mardi, nous avons eu deux jours de repos. Tout le monde attend le match avec impatience. Mais nous restons réalistes. Normalement, Sunderland devrait gagner. Mais nous verrons ce que nous pouvons faire. Tout ce qui viendra en plus sera un bonus", explique le joueur formé au PSV.

L'arme secrète pour battre Sunderland ?

"Notre mauvais terrain est une arme. Il n'est pas en très bon état. C'est un avantage quand on affronte ce genre d'équipes. Tous ceux qui sont habitués à un beau tapis et qui doivent réfléchir avant le match aux chaussures qu'ils vont porter part avec un désavantage", explique l'Anversois.

International belge des U15 aux U21, Ojo est aujourd'hui dans la dernière année de son contrat avec Port Vale et ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve : "Je suis très heureux ici. J'habite dans les environs et je m'y plais avec ma femme. Tout dépendra de notre classement final dans le championnat."

