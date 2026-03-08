"Oh mon Dieu" : Pep Guardiola n'en revient pas après cette action sur Jérémy Doku

Pep Guardiola a perdu son calme lors du match entre Manchester City et Newcastle en FA Cup. L'arbitre n'a pas sifflé faute sur Jérémy Doku.

Manchester City s'est imposé 1-3 sur la pelouse de Newcastle en FA Cup. Titulaire pour la première fois depuis son problème physique, Jérémy Doku a retrouvé du rythme et a pesé sur la défense adverse avec ses accélérations.

C'est le Diable rouge qui a permis à City de recoller au score. L'ancien joueur d'Anderlecht a laissé sur place deux défenseurs et a servi Savinho, qui n'avait qu'à bien placer son pied pour marquer.

Tirage de maillot, mais pas faute ?

Mais une phase de jeu à la 53e minute a fait péter un câble à Pep Guardiola. Doku a accéléré et a déposé Kieran Trippier. Le Belge est parti seul vers le but, mais le défenseur de Newcastle l'a retenu par le maillot pour stopper sa course.

Aucune faute n'a été sifflée par l'arbitre. Guardiola s'est immédiatement levé pour protester... et c'est lui qui a reçu un carton jaune.

Selon Sky Sports, cette sanction pourrait lui valoir une suspension de deux matchs. Guardiola a réagi avec ironie en conférence de presse. "J'ai le record pour l'entraîneur ayant reçu le plus de cartons jaunes. Je vais prendre des vacances. Oh mon Dieu. Il se passe des choses ici que je ne comprends même pas après dix ans."